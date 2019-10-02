В Николаеве за ₴8,5 миллионов хотят реконструировать брусчатку на Набережной и подсветить судостроительную верфь

Управление капитального строительства Николаевского городского совета 1 октября объявили тендер на реконструкцию улицы Набережной от улицы Московской до понтонного пешеходного моста в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ 8 миллионов 578 тысяч 686 гривен. За эти деньги подрядчик должен будет демонтировать бордюры, разобрать покрытие и основание брусчатки из булыжного камня вручную, и уложить брусчатку из колотого и булыжного камня. Помимо этого, подрядчик должен будет нанести на новый асфальт дорожную разметку. Также на этом объекте установят камеру для видеонаблюдения и освещение.

Подаваться на торги фирмы могут до 16 октября, а на следующий день пройдет аукцион. Также предусмотрена выплата аванса в размере 30%.

Напомним, что идея о восстановлении брусчатки появился в мае 2018 года у директора «Агенства развития Николаева» Виталия Воронова. Тогда работники пробовали разные варианты снятия асфальта со старинной кладки.