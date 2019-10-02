Отопительный сезон под угрозой: «Николаевоблтеплоэнерго» просит горсовет выделить 32 миллиона на погашение долгов

Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» написал обращение депутатскому корпусу Николаевского городского совета с просьбой выделить 32 миллиона гривен на погашение долгов по зарплатам и задолженности за электроэнергию.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Уважаемые депутаты! В настоящее время на предприятии ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сложилась критическая финансовая ситуация, которая ставит под угрозу начало отопительного сезона в Николаеве. Работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в течение последних трех месяцев не получают заработную плату, задолженность по заработной плате перед работниками составляет около 12,5 миллионов гривен и начислений по налогам на заработную плату 9,5 миллионов гривен. Кроме того, существует задолженность за потребленную электроэнергию в размере около 8 миллионов гривен, неуплата которой грозит повторным отключением объектов «Николаевоблтеплоэнерго» от электроснабжения», - отмечено в сообщении.

Предприятие неоднократно обращалось к Николаевскому городскому совету, как к своему владельцу о выделении из городского бюджета 32 миллионов гривен путем предоставления финансовой помощи, но вопрос до сих пор не решен.