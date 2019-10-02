Министр инфраструктуры заявил о намерении сделать платный проезд по украинским дорогам для иностранных фур

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для иностранных большегрузов планируют ввести платный проезд по украинским дорогам.

Об этом он рассказал в среду, 2 октября, в ходе совещания в Николаевской ОГА, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Мы сейчас планируем предложить Верховной Раде проект, аналогический акциз уже существует в некоторых странах, например в Белоруссии. Это система виньеток, когда для иностранцев существует платный проезд по дорогам Украины. Они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах. Она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат, - сообщил Криклий.

При этом министр добавил, что в Украине за 5 лет планируется отремонтировать 24 тысяч километров дорог.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник хочет, чтоб нардепы от Николаевщины инициировали законопроект о рамке для взвешивания фур на разбитых трассах.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.