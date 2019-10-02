Николаевскую таможню включат в состав новой Черноморской таможни

Кабинет министров принял постановление об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы Украины. Согласно нему, Николаевская таможня войдет в состав новой Черноморской таможни.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Предусмотрено создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы (ГФС) путем их присоединения к новым таможням.

«За основу структуры территориальных органов Гостаможслужбы взят принцип объединения таможен ГФС с учетом территориальной концентрации таможенных постов. Поэтому в результате образования новых таможен Гостаможслужбы ожидается, что все существующие таможенные посты и пункты пропуска через государственную границу продолжат свое функционирование в местах их сегодняшнего расположения», - сообщили в министерстве.

При определении перечня новых таможен учтены: местоположение существующих таможен и таможенных постов; логистика между таможенными постами и существующими таможнями ГФС; наличие надлежащего транспортного сообщения и дорожной инфраструктуры; количество таможенных постов; имеющиеся и перспективные IT-решения. В предлагаемой структуре территориальных органов Гостаможслужбы сохраняется существующая логистика, расстояния между таможенными постами и таможней.

«Создание базовых таможен позволит оптимизировать их штатную численность, освободив дополнительные штатные единицы для кадрового усиления функциональных подразделений, которые непосредственно осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление», - пояснили в министерстве.

Инфографика - Максим Нефедов, документы - «РБК-Украина».

В постановлении Кабмина говорится, что Николаевская таможня войдет в состав новой Черноморской таможни. Также туда войдет Таможня ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов сообщил, что вместо 26 таможен образуют 16.

«Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги – назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юрлиц, начало перевода людей в регионах», - сообщил Нефедов на своей странице в Facebook.

Он заявил, что это «начало борьбы с «феодализмом», когда каждая таможня – отдельное княжество со своими правилами, опорой на местного главу ОГА, полицейского, прокурора, СБУшника, ГБРовца».