У города больше денег, - министр инфраструктуры Криклий предложил передать аэропорт из области в собственность Николаева

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил передать КП «Николаевский международный аэропорт» из областной в городскую коммунальную собственность, так как у города больше денег.

Об этом речь шла в среду, 2 октября, во время совещания в Николаевской ОГА, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».



Заслушивая информацию руководителя Николаевского аэропорта Федора Барны о положении дел на предприятии, Владислав Криклий выступил с предложением передать его городу.

— А вы не хотели городу в коммунальную собственность передать? Вы (Федор Барна, – ПН) же лучше меня знаете, что авиация имеет инерционный характер и чтобы она стала прибыльной, чтобы были заполнены рейсы, должно пройти какое-то время. Вот аэропорт «Ужгород» приносил компании «Мотор Сич» (авиакомпания, – ПН) около 5-6 миллионов убытков, которые компенсировали с областного бюджета. Но не знаю, как это удобно областному бюджету, ведь как мы знаем у городского бюджета больше денег. Опять таки налоги, фонд заработной платы, логичнее было бы городу передать эту нагрузку, – заявил Владислав Криклий.

В свою очередь, Федор Барна сообщил, что город это самый основный выгодополучатель от рабочего аэропорта, к тому же город, в том числе владеет аэропортом через собственность облсовета. Также он добавил, что город финансировал аэропорт - в 2017 году дали 24 миллиона гривен, а в 2019 году на сессии проголосовали за выделение еще 20 миллионов, однако последние пока еще не получили.