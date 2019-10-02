У города больше денег, - министр инфраструктуры Криклий предложил передать аэропорт из области в собственность Николаева

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил передать КП «Николаевский международный аэропорт» из областной в городскую коммунальную собственность, так как у города больше денег.
Об этом речь шла в среду, 2 октября, во время совещания в Николаевской ОГА, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Заслушивая информацию руководителя Николаевского аэропорта Федора Барны о положении дел на предприятии, Владислав Криклий выступил с предложением передать его городу.
— А вы не хотели городу в коммунальную собственность передать? Вы (Федор Барна, – ПН) же лучше меня знаете, что авиация имеет инерционный характер и чтобы она стала прибыльной, чтобы были заполнены рейсы, должно пройти какое-то время. Вот аэропорт «Ужгород» приносил компании «Мотор Сич» (авиакомпания, – ПН) около 5-6 миллионов убытков, которые компенсировали с областного бюджета. Но не знаю, как это удобно областному бюджету, ведь как мы знаем у городского бюджета больше денег. Опять таки налоги, фонд заработной платы, логичнее было бы городу передать эту нагрузку, – заявил Владислав Криклий.
В свою очередь, Федор Барна сообщил, что город это самый основный выгодополучатель от рабочего аэропорта, к тому же город, в том числе владеет аэропортом через собственность облсовета. Также он добавил, что город финансировал аэропорт - в 2017 году дали 24 миллиона гривен, а в 2019 году на сессии проголосовали за выделение еще 20 миллионов, однако последние пока еще не получили.
Как известно, компания «Житлопромбуд-8» начала работы в здании аэровокзала без осуществления процедуры закупки и без заключения договора. Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.
25 января 2018 года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.
Суд первой инстанции признал правомерными претензии компании «Житлопромбуд-8», и обязал аэропорт компенсировать 39,8 миллиона гривен компании «Житлопромбуд-8» в качестве оплаты за материалы и выполненные работы. При этом директор аэропорта Барна заявлял, что подаст апелляцию на это решение.
В мае суд отказал Николаевскому аэропорту в апелляции на взыскание 40 миллионов из-за неуплаченного судебного сбора. После этого в Николаевской ОГА перераспределили средства, чтобы заплатить судебный сбор - деньги забрали из бюджета, ранее они предназначались на проект безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что Вадим Олабин обратился к Москаленко с требованием провести аудит в аэропорту и обнародовать информацию о том, был ли факт перечисления 39 миллионов гривен компании «Житлопромбуд-8» за ремонт аэровокзала.