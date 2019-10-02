Суд постановил взыскать 4,2 миллиона гривен с фирмы, не выполнившей договор с «Николаевским бронетанковым заводом»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск в интересах «Николаевского бронетанкового завода» о взыскании 4,2 миллиона гривен с фирмы «Укравто Конверсия» за невыполнение договора о поставке в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

В 2017 году «Николаевский бронетанковый завод» заключил договор с ООО «УкрАвто Конверсия» о поставке комплектующих, запчастей и приборов к бронетехнике. Получив предоплату за поставку товара в размере 4,2 миллиона гривен, указанное предприятие, нарушая условия договора, в определенные сроки изделия не поставило.

Договор расторгли, а от предприятия потребовали вернуть уплаченные деньги. Фирма эти средства не вернула, и на нее подали в суд.

Напомним, ранее суд обязал «Николаевский бронетанковый завод» вернуть почти ₴8 миллионов «дочке» российского банка.