Мэр Сенкевич созовет внеочередную сессию для погашения долгов «Николаевоблтеплоэнерго» - деньги поищут на бюджетной комиссии

Городской голова Николаева созовет на следующей неделе внеочередное заседание сессии, чтобы рассмотреть вопрос о выделении 32 миллионов гривен на погашение долгов по зарплатам и задолженности за электроэнергию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом он заявил в четверг, 3 октября, в ходе заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, председатель областного профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства Светлана Начинова с трибуны напомнила депутатам, что на «Николаевоблтеплоэнерго» сложилась проблемная ситуация, в частности задолженность составляет 32 миллиона гривен долгов, а сотрудники уже три месяца не получают зарплаты, при этом они продолжают делать свою работу и в срок подготовили город к отопительному сезону.

– Из тех миллионов, которые получает «Николаевоблтеплоэнерго» на счет деньги сразу уходят на газ. Долг за электроэнергию образовался из-за разнице в тарифе. У людей сегодня есть два выхода: первый – написать заявление на увольнение, второе – забастовка. Это не шантаж и не угрозы, - заявил она.

Советник директора «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий сообщил, что на КП работает 675 человек, и за 6 месяцев работы зарплату они получали всего дважды - в апреле и июне. В связи с этим, он обратился к депутатам и попросил их «принять правильное решение», чтобы город Николаев не остался без отопления.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова напомнила, что за последние четыре года все проекты решений по предприятию всегда поддерживались, и если сейчас сумма средств будет обоснованной и чиновники подготовят соответствующее решение, то вопрос обязательно будет подержан.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что деньги снять неоткуда.

Депутат Наталья Горбенко попросила поддержать обращение сотрудников предприятия и попросила чиновников подготовить проект решения о перераспределение 11,7 миллионов гривен с департамента энергоэффективности, которые сейчас свободны, и вынести его на сессию.

Депутат Анатолий Дюмин отметил, что выделять деньги определенно нужно, но попросил вице-мэра по энергоэффективности Александра Омельчука рассмотреть эффективность руководства КП.

Депутат Саргей Исаков отметил, что теперь депутатский корпус обречен в принятии этого решения, так как времени на обсуждения уже нет.

- На карте стоит не судьба предприятия, а судьба отопительного сезона и горожан. Поэтому предложение следующее: понедельник-вторник вы Александр Федорович назначаете внеочередную сессию, коллега Горбенко сказала откуда можно зять 11,7 миллионов. Мы обречены принимать это решение, - отметил депутат.

Александр Сенкевич проинформировал, что николаевцы задолжали 82 миллиона гривен, при этом город за все время выделил предприятию 89 миллионов 99 тысяч гривен.

Депутаты в ходе длительного обсуждения предлагали снять 11,7 миллионов гривен с департамента энергоэффективности, с ремонта концерт-холла «Юность», а также около 20 миллионов гривен с реконструкции ДК «Молодежный». Мэр попросил департамент финансов проанализировать выполняемость бюджета Николаева и найти деньги, которые на данный момент не используются. А также попросил депутатов бюджетной комиссии собраться на заседание, чтобы согласовать решение и потом вынести его на внеочередное заседание сессии.

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук сообщил, что единственные выход из ситуации - это постоянные дотации, примерно по 60 миллионов гривен в год. в частности руководитель предприятия предлагает выделять по 60 миллионов в год.

В итоге, мэр Сенкевич предложил закончить обсуждение вопроса по долгам облтеплоэнерго, попросил бюджетную комиссию собраться после заседания сессии вместе с главными распорядителями средств и принять решение. Сегодняшнюю сессию в любом случае закрыть и собраться во вторник на внеочередную сессию.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.