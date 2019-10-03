Мэр Сенкевич заявил, что Варваровский мост - это проблема всей Украины, и Николаев не будет брать кредит для его ремонта

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что аварийный Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

Об этом он заявил в четверг, 3 октября, общаясь с журналистами после заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста. А позже предложил городу взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать мост.

Так, мэр отказался комментировать заявление министра инфраструктуры, чтобы его слова потом в негативном плане не повлияли на судьбу города, однако решил высказать свое мнение. В частности, он напомнил, что Варваровский мост является частью международной трассы и как минимум только по этой причине не может быть проблемой исключительно города.

— Если мы говорим, что это становиться проблемой исключительно Николаева, то мы завтра, для того чтобы жители нашего города могли находиться в городе и не ощущать себя оторванными от мира, от скорой помощи, от больниц, детских садов и школ, мы решением городского совета запрещаем проезд по этому мосту любого транзитного транспорта, и после этого это становиться проблемой Николаева. Но становиться еще большей проблемой Украины в части обеспечения продвижения территорией нашего государства, - заявил мэр.

Александр Сенкевич сообщил, что в мире было два моста, которые имеют такую конструкцию, как и Варваровский мост. Один из них находился в Китае, и был сооружен за два года до нашего моста, однако упал в 2012 году. В связи с этим, Варварвоский мост теперь уникален.

Также мэр напомнил, что в прошлом году нашли подрядчика, который согласился разработать проектно-сметную документацию по реконструкции Варваровского моста, однако в дальнейшем фирма не смогла ее доделать, якобы из-за нехватки средств. В этом году тендер отыграли снова и уже выбрали победителя – польскую фирму, которая взялась разработать проект за 9,9 миллионов гривен до апреля 2020 года.

— Мы уже слышали от предыдущего разработчика, что ремонт моста будет стоить от 800 миллионов до 1,5 миллиарда гривен в зависимости от конструктивных решений по его ремонт. Таких средств с нашим 5 миллиардным бюджетом на год мы найти не можем. В тоже время нужно вспомнить слова министра инфраструктуры, который сказал, что мы достаточно получаем средств с портовой инфраструктуры, хочу вам сообщить, что в 5-и миллиардном бюджете, из которых в среднем 850 миллионов гривен – бюджет развития, где-то приблизительно 180 миллионов приносит портовая инфраструктура, а как она влияет на жизнь горожан, об этом можно спросить у них лично: разбитые дороги, улица Новозаводская, состояние мостов, улица ПГУ, Большая Морская, Одесское шоссе. Поэтому говорить о том, сколько Николаев зарабатывает нужно в цифрах, а не в эмоциях, - добавил Александр Сенкевич.

На уточняющий вопрос о том, нужно ли городу взять кредит на ремонт моста, по предложению Владислава Кркилия, мэр отметил, что не видит в этом экономического смысла.

— Мы можем перекрыть мост и тогда пусть компании-транзитеры, не жители Николаева, берут кредит, строят новый мост и потом выплачивают за него средства, - добавил мэр.

На вопрос о том, действует ли решение исполнительного комитета о запрете движения большегрузам по мосту, мэр Сенкевич ответил, что Служба автодорог и полиция не выполняют это решение.

— Что нам рыть там окопы и ставить автоматчиков или что? Это же несерьезно. Это нужно решать системно, а не говорить, что это проблема города, а если мост упадет, то будет виноват Сенкевич. Я еще не родился, когда мост построили, - прокомментировал мэр.

Также мэр добавил, что общался с министром инфраструктуры в Одессе, однако исходя из общения он понял, что у них разные мнения и разные видения проблемы, «а именно поступлений в бюджет Николаева денег от портовых сборов и второе — перспективы ремонта Южнобугского мостового перехода».

Что касается перспектив строительства японского моста компанией «JICA» Александр Сенкевич предположил, что за те сроки строительства, которые предлагает компания, а это 7-8 лет, Варваровский мост может рухнуть дважды.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

Летом 2019 года тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company». При том, что ожидаемая стоимость работ была 19,8 миллионов гривен, польская фирма предложила 9,9 миллиона гривен.