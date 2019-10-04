«Нафтогаз» намерен построить ветровую электростанцию на Николаевщине и потратит 3 миллиона на «исследование ресурсов»

Дочерняя компания Нафтогаза «Углесинтезгаз Украины» объявила конкурс на покупку услуги по исследованию ветровых ресурсов для строительства ветроэлектростанции в Баштанском районе Николаевской области.

Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что за услуги исследования ветровых ресурсов компания «Нафтогаза» заплатит 3,05 миллиона гривен. Победителем тендера стала компания «Глобал энерджи».

Согласно условиям тендера, в марте 2021 года победитель конкурса должен провести исследование ветровых ресурсов. Для этого должны построить ветроизмерительный комплекс. Он будет рассчитывать параметры будущей ветроэлектростанции.

Напомним, ранее сообщалось, что норвежская компания построит на Николаевщине солнечную электростанцию стоимостью 180 миллионов евро.