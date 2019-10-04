В Баштанском районе начался ремонт дороги на участке трассы «Николаев – Днепр»

В Баштанском районе Николаевщины начался ремонт участка трассы Н-11 «Николаев – Днепр».

Об этом в Facebook-группе «Баштанка сьогодні» сообщает местная жительница Ольга Жаркова.

«Хорошая новость: ремонт дороги идет полным ходом! Участок от новой дороги до конца села Марьяновка полностью срезан и ремонтируется», - сообщила она.

Напомним, что речь идет о текущем среднем ремонте 7,28 километра трассы Н-11, который выполнит одесская фирма «Ростдорстрой» за 149,2 миллиона гривен. Отметим, что согласно договору, в среднем ремонт одного километра трассы обойдется почти в 20,5 миллионов гривен. Все работы профинансируются из Госбюджета – 17,5 миллионов гривен в этом году и 131,7 миллиона в следующем.

Ранее николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы – «Альтком» и «Ростдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил с такими фирмами попрощаться. Несмотря на рекомендации Зеленского, николаевская Служба автодорог подписала договор на 149 миллионов с фирмой «Ростдорстрой».