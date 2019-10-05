Самой дорогой картиной Бэнкси оказалось полотно, на котором в парламенте заседают шимпанзе

Картину уличного художника Бэнкси Devolved Parliament («Скатившийся парламент») продали на торгах, устроенных аукционным домом Sothebyʼs за 12,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Итоговая сумма продажи превысила оценочную стоимость полотна в девять раз. Кроме того, цена картины установила новый рекорд для работ Бэнкси. Торги длились 13 минут.

На картине изображена Палата общин британского парламента, в которой вместо людей заседают шимпанзе. Она была написана в 2009 году. Размеры полотна составляют 4,2 на 2,5 метра, это самая большая картина Бэнкси.

Напомним, что ранее картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за миллион фунтов.