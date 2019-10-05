Николаевское терруправление ГБР хочет расширить свой автопарк – намерены закупить две легковушки, два микроавтобуса, кроссовер и пикап

Toyota Hilux Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, объявило тендер на закупку шести автомобилей: пикапа, кроссовера, двух легковушек и двух микроавтобусов. Общая ожидаемая стоимость транспортных средств составляет 5 миллионов 190 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на платформе госзакупок ProZorro.

Все четыре тендера были объявлены 30 сентября, а ожидаемая дата поставки – до 1 декабря текущего года.

Что касается самих автомобилей, то Госбюро расследований хочет закупить автомобиль «Toyota Hilux» (ожидаемая стоимость – 930 тысяч гривен), две легковушки «Skoda Octavia» (общая ожидаемая стоимость – 1 миллион 460 тысяч гривен), кроссовер «Renault Duster» (ожидаемая стоимость – 600 тысяч гривен) и два микроавтобуса «Ford Tourneo Custom» (ожидаемая стоимость обоих – 2 миллиона 200 тысяч гривен) либо же эквиваленты всех этих транспортных средств. Все автомобили должна быть не ранее 2019 года выпуска.

Кроме этого, все автомобили должны быть оснащены сертифицированными светодиодными устройствами синего цвета на магнитной основе – так называемыми мигалками.

Skoda Octavia Renault Duster Ford Tourneo Custom

Технические требования к автомобилю «Toyota Hilux»

Напомним, как ранее николаевская СБУ за миллион гривен купила два «Renault Duster» у фирмы экс-губернатора Мерикова.