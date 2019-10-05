В Николаеве за 1,4 миллиона гривен разработают еще один проект по берегоукреплению Намыва

Управление капитального строительства Николаевского городского совета 2 октября заключил договор с фирмой ООО «Альфа Форамен» на изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Новое строительство берегоукрепляющего сооружения вдоль улицы Лазурной в Николаеве».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В системе опубликован отчет о заключенном договоре на сумму 1 миллион 472 тысячи 340 гривен. Изготовить проект фирма должна до 31 декабря 2020 года. Согласно договору в 2019 году фирме заплатят 1 миллион гривен, а остальную суму она получит в 2020 году.

Фирма «Альфа Форамен» зарегистрирована с 13 октября 2017 года в Печерском районе Киева, по улице Иоанна Павла ІІ, дом 21, офис 401. Уставной капитал фирмы - 1 тысяча гривен. Владелец фирмы Андрей Шевченко, который зарегистрирован в городе Южный Одесской области, а руководителем является Павел Белько.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Намыв в Николаеве просили городские власти решить проблему из-за угрозы подтопления береговой линии, однако в мэрии ответили, что существует проблема с финансированием берегоукрепляющих работ стоимостью 15 миллионов гривен.

Позже выяснилось, что управление экологии Николаевского городского совета о проблеме подтопления Намыва знали с 2009 года.

Позже, члены бюджетной комиссии возмутились, что при готовом проекте берегоукрепления микрорайона Намыв профильные чиновники не обратились к депутатам с просьбой выделения денег на данные работы.

Как известно, в 2016 году фирма «ДБК-ПРОЕКТ» получила за выполненный проект по объекту укрепление береговой части микрорайона Намыв путем строительства набережной для предотвращения размывания 416 тысяч 634 гривны.