Дом Курта Кобейна выставили на продажу за $7,5 миллиона

Дом музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав в городе Сиэтл, штат Вашингтон, выставили на продажу за $7,5 миллиона.

Об этом пишет BIRDinFLIGHT, ссылаясь на CNN.

Особняк был построен в начале XX века в стиле королевы Анны — в то время этот архитектурный стиль был крайне популярен в США. В доме четыре спальни и четыре ванные комнаты.

Пара приобрела его в январе 1994 года и прожила здесь четыре месяца, пока 5 апреля Кобейн не покончил с собой в оранжерее на территории дома. После смерти мужа Лав снесла оранжерею и продала дом за $2,9 миллиона.

Ранее сообщалось, что свитер и одноразовую тарелку Кобейна продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов.