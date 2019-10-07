В Николаевской ОГА просят еще ₴250 тысяч на проект реконструкции отделения гематологии – ранее ГФРР отказался финансировать ремонт

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации попросили 250 тысяч гривен на доработку проекта реконструкции отделения гематологии в Николаевской областной клинической больнице.

Об этом шла речь в понедельник, 7 октября, в ходе комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины решило не финансировать со средств Государственного фонда реконструкции и развития ремонт гематологического корпуса Николаевской областной клинической больницы.

В ходе своего доклада начальник управления Павел Георгиев сообщил, что проект по ремонту гематологии нужно доработать в связи с новыми правилами Государственных строительных норм об инклюзии. На доработку необходимо 263 тысячи гривен.

— 263 тысячи 456 гривен согласовать передачу областной больнице на доработку проекта по отделению онкогематологии в связи с тем, что в 2019 году вышли новые требования к ДБН по инклюзии и сегодня мы не можем никак начать ремонт этого отделения, пока мы сейчас не внесем изменения в проект, не определимся с суммой и не пойдем на торги, - сказал Павел Георгиев.

В ответ на это депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, почему в ОГА только сейчас начали изыскивать средства на проект и на ремонт отделения гематологии. Заместитель главы ОГА Александр Кушнир, в свою очередь, ответил, что раньше облгосадминистрация отправляла проект на финансирование из Государственного фонда реконструкции и развития, но в Комиссии проект был отклонен.

— В силу непонятных причин министерство тогда еще регионального развития задерживало этот единственный проект. Мы писали письма, они уговаривали нас снять его, сказать, что он не актуальный, у нас была переписка, мы настаивали на том, что мы будет отстаивать то, что отделение должно быть сделано. До сегодняшнего дня этот вопрос не решался. Но, понимая большое социальное значение и напряжение, которое есть в обществе по поводу данного отделения мы решили не ждать, а запустить процесс, - сказал Александр Кушнир.

В итоге депутаты поддержали выделение средств.

В комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель главы ОГА Александр Трайтли сообщил, что, в случае, если ГФРР и на этот раз откажет в финансировании проекта, средства на ремонт заложат в бюджет области на 2020 год. Стоит отметить, что согласно информации от облздрава, на ремонт отделения гематологии необходимо около 5 миллионов гривен.

Напомним, в сети дважды жаловались на состояние отделения гематологии Николаевской областной клинической больницы.