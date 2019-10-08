Штаб ООС: Боевики 27 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Об этом сообщается на странице пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«07 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было», - говорится в сообщении.

Боевики также обстреляли поселок Золотое дважды.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов. В частности дважды неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 м и 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Песков - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Опытного - из стрелкового оружия, четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета, вблизи Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Пищевика и Тарамчука - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил, в частности трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, вблизи Гладосово и Хутора Вольного - из минометов калибра 82 мм, по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем.

Напомним, 21 июля, возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали.