«Город не потянет», - депутат Барна не согласен с идеей министра Криклия отдать николаевский аэропорт на баланс горсовета

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна не согласен с предложением министра инфраструктуры Владислава Криклия отдать аэропорт в собственность Николаева.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил передать КП «Николаевский международный аэропорт» из областной в городскую коммунальную собственность, так как у города больше денег.

По его словам, к следующему году у города не будет достаточно финансирования, чтоб взять аэропорт себе на баланс.

— К сожалению, город на следующий год не потянет финансировать аэропорт достойно. У нас принята областная программа по финансированию и мы довольно успешно (проходим программу - ПН), почти 60% выполнения тех затрат, которые нужны были. Поэтому я считаю сейчас нецелесообразным передавать в город. Хотя мне все равно, кто будет владелец, мне важно, чтоб предприятие сохранило свой профиль, - сказал Федор Барна.

При этом Барна попросил у городского совета финансовой помощи для развития аэропорта.

— Сегодня я просил бы, чтоб город помогал нам. Если город имеет желание поучаствовать в совместной собственности – 39 на 61, я ж не против. (…) У меня есть понимание со Стадником (глава Николаевской ОГА - ПН) в развитии аэропорта. У него есть желание это все развивать, он над этим работает, - добавил директор аэропорта.

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поднял тему о том, чтобы передать некоторое областное имущество в собственность города. В ответ на это городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что принимать какие-либо объекты в коммунальную собственность города без дополнительного финансирования больше не будут.