На исполком Николаевского горсовета в очередной раз хотят вынести вопрос о поднятии тарифа на проезд в троллейбусах до пяти гривен

В пятницу, 11 октября, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета будет в очередной раз обсуждаться вопрос поднятия тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен.

Об этом сообщил член исполкома Владимир Тимошин у себя на странице в Facebook.

На исполкоме хотят обсудить вопрос установки тарифа в размере пяти гривен с 25 октября.

«Установить с 25.10.2019 тариф на перевозку пассажиров и багажа КП НГС «Николаевэлектротранс» в трамваях и троллейбусах в размере 5,00 грн. Из проекта решения, которое выносится на исполком 11.10.2019», - написал Владимир Тимошин.

Также в ходе заседания хотят обсудить вопрос об определении ООО «Первый оператор сетей», как компанию, которая будет взимать плату за проезд.

«Определить ООО« Первый оператор сетей » уполномоченным лицом для осуществления сбора платы за транспортные услуги в городском пассажирском транспорте коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевэлектротранс» и коммунального предприятия Николаевского городского совета «Миколаивпастранс» по результатам проведенного конкурса», - добавил Тимошин.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Позже Евтушенко сообщил, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повысится стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

На заседании исполкома 9 августа, голосование за повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах так же было нерезультативным.

В пятый раз исполком обсудил этот вопрос и провалил голосование 22 августа.