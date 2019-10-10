Хватит до конца года: Бюджетная комиссия горсовета согласовала выделение 32 миллионов Николаевоблтеплоэнерго

Депутаты-члены комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета рекомендуют Департаменту финансов найти средства для погашения задолженностей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» - 32 миллиона при наличии ресурса, но обязательно 23 миллиона – на погашение долгов по заработной плате.

Об этом шла речь в среду, 9 октября, в ходе комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета финансов и социально-экономического развития.

В ходе длительного обсуждения выяснилось, что долг по заработной плате составляет 23 миллиона гривен. Для возвратно-финансовой помощи и долгам по электроэнергии необходимо по 6 миллионов. При этом директор предприятия Николай Логвинов просит 32 миллиона, отмечая, что этой суммы хватит до конца года.

— Если нам сейчас дадут 32 миллиона с учетом того, что мы из них должны 6 миллионов отдать (возвратно-финансовая помощь - ПН), мы больше в этом году за деньгами не придем, - сказал Логвинов.

По его словам, с 15 ноября будет введен новый тариф на подачу тепла, что даст возможность собрать необходимую сумму на погашение долгов. Глава комиссии, депутат Александр Бернацкий предложил рекомендовать финдепартаменту изыскать всю необходимую суму.

— 23 миллиона – это задолженность по зарплате. С налогами. Это, я считаю, однозначно нужно рекомендовать. И 6 миллионов для того, чтобы вернуть коммунальное предприятие. (…) У меня есть предложение рекомендовать финансовому департаменту изыскать ресурс для того, чтобы погасить все задолженности по «облтеплоэнерго», - сказал Бернацкий.

Позже депутаты решили рекомендовать найти 32 миллиона, если будет финансовый ресурс, но 23 из них изыскать обязательно. Все члены комиссии поддержали это предложение.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.