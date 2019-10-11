«Николаевский судостроительный завод» должен своим рабочим почти 13 миллионов гривен

«Николаевский судостроительный завод» по состоянию на 1 октября должен своим рабочим 12,9 миллиона гривен.

Об этом сообщила заместитель начальника Управления государственной исполнительной службы в Николаевской области Елена Ткаченко, сообщили в пресс-службе управления в Николаевской области.

- Вместе с тем, по состоянию на 1 октября 2019 года среди крупнейших должников по заработной плате остаются такие работодатели, как ГП «Николаевский судостроительный завод» и ГП «Украинский радиотехнический институт», которые должны работникам 12,9 миллиона гривен и 3,4 миллиона гривен соответственно, - отметила Ткаченко.

В этом году госисполнители Николаевщины взыскали с «Николаевского судостроительного завода» -13,36 миллиона гривен долгов по зарплате.

Напомним, в июле сообщалось, что на «Николаевском судостроительном заводе» по поручению Президента Украины полностью погасили долги по зарплатам.