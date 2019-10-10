Двое николаевцев заплатили 198 и 145 тысяч гривен алиментов – они годами не погашали долг

В Николаеве в одном случае должник по алиментам выплатил 198 тысяч гривен, а в другом – 145 тысяч гривен алиментов и 60 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

С начала года государственные исполнители Николаевщины взыскали почти 125 миллионов гривен алиментов, что на 37 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам начальника регионального управления юстиции Романа Возняка, поддерживать такие высокие результаты позволяют механизмы воздействия на безответственных родителей: система экономических санкций, запуск публичного реестра злостных неплательщиков алиментов, арест и реализация арестованного имущества, назначение общественно полезных работ.

- Подтверждением действенности закона стали случаи полного погашения одним платежом долгов, которые не уплачивались годами и насчитывали суммы в 200 тысяч гривен алиментов, в Витовском районе 198 тысяч, а в Корабельном районе должник выплатил 145 тысяч гривен долга и почти 60 тысяч гривен штрафа, - отметил глава Николаевской юстиции.

Напомним, что ранее николаевец побоялся уголовной ответственности и заплатил 95 тысяч гривен алиментов.