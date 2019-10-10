В «Укрзализниці» анонсировали повышение цен на перевозки

Повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов «Укрзалізниці» на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.

Об этом в интервью «Бизнес.Цензор» заявил глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

«Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем», - сказал Кравцов.

По его словам, УЗ, как и весь рынок сейчас «задает вопросы».

«Это серьезное повышение стоимости электроэнергии. Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года», – заявил глава УЗ.

Напомним, что в Мининфраструктуры хотят разделить «Укрзалізницю» на три компании