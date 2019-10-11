Исполком горсовета Николаева поддержал поднятие тарифа на проезд на электротрансе до 5 гривен

Члены Николаевского исполнительного комитета поддержали вопрос о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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Напомним, что ранее исполком горсовета Николаева не повысил тариф на проезд в электротранспорте.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Позже Евтушенко сообщил, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повысится стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».