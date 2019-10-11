Николаевский исполком не смог утвердить фирму для запуска электронного билета в коммунальном общественном транспорте

Исполнительный комитет Николаевского городского совета в пятницу, 11 октября, не смог утвердить фирму «Перший оператор мереж» уполномоченной для сбора оплаты проезда на коммунальном транспорте при помощи валидаторов и электронного билета. Кроме того некоторые члены исполкома поспорили с представителем «ПриватБанка», который выступил за проведение нового конкурса на выбор фирмы для внедрения такого вида оплаты.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

ООО «Перший оператор мереж» был единственным участником оглашенного еще весной конкурса на выбор фирмы, которая будет внедрять такую услугу в транспорте КП «Николаевэлектротранс» и «Николаевпасстранс», и соответственно стала победителем этого конкурса.

Мэр Александр Сенкевич попросил докладчика по вопросу прояснить всем, что именно предлагает «Перший оператор мереж».

– Внедрение этой системы предусматривает несколько этапов. На первом этапе компания предлагает отойти от наличных – будут установлены устройства – валидаторы, которые дадут возможность оплачивать безналично. Далее будет внедрено система выпуска карты николаевца, которая даст возможность точно подсчитывать количество перевозок льготных пассажиров. Тем самым, я считаю, это будет значительно отображено в экономии бюджета Николаева. В дальнейшем будет расширяться и улучшаться эта система, – отметил чиновник.

Если карточки нет, то пассажир может обратиться к водителю, оплатить ему проезд, а после этого водитель через свою карту на валидаторе распечатает ему билет.

Александр Сенкевич также добавил, что для льготных категорий населения подобные именные карты планируется выдаваться через органы соцзащиты.

Чиновник мэрии также отметил, что тариф за услуги в ООО «Перший оператор мереж» называли в районе 7-8% от стоимости проезда, но в конечном итоге будет уже приниматься при подписании договора. Также у этой фирмы пока нет опыта внедрения услуги в других городах.

Также перед исполкомом выступил представитель «ПриватБанка» Юрий Решетник, который заявил, что ранее банк обращался в мэрию с подобным своим предложением, но пропустил момент оглашения конкурса, поэтому не смог принять в нем участие.

Решетник обратился к членам исполкома огласить конкурс заново, чтобы «ПриватБанк» мог принять в нем участие тоже, и пообещал, что «все будут приятно удивлены» их предложением.

В то же время некоторые члены исполкома, в том числе и мэр Александр Сенкевич выступили категорически против этого. Они отмечали, что конкурс оглашался открыто и информация об этом публиковалась на сайте горсовета, а отмена результатов конкурса теперь вызовет ряд вопросов о законности. При этом Сенкевич акцентировал, что «ПриватБанк» фактически ничего не сделал за все это время с весны, чтобы предложить городу свои условия по этой услуге.

Решетник отметил, что у них уже есть опыт внедрения валидаторов в десятках городов и что это удобнее, поскольку оплата происходит с любой карты или смартфона. Также он называл более дешевые тарифы за услугу, нежели в ООО «Перший оператор мереж».

В итоге вопрос о выборе ООО «Перший оператор мереж» в качестве уполномоченного сбором средств на электротранспорте поставили на голосование, но членам исполкома не хватило голосов для его поддержки.

После этого мэр снова обратился к присутствующим на заседании исполкома. Он отметил, что стоит задача посчитать пассажиропоток в коммунальном транспорте, внедрить билет, который действует по времени и позволяет пересадку пассажира на момент его действия, организовать продажу билетов в других местах, чтобы люди без карточки николаевца могли пользоваться проездом. Сенкевич также добавил, что «ПриватБанк» фактически вместо этих услуг предлагает только электронную оплату проезда. Кроме того, он сравнил ситуацию с конкурсом с функционированием системы «ProZorro», в которой при не подаче документов на участие в тендере в оговоренный срок, тоже фирма теряет возможность участвовать в нем.

Напомним, что Николаевское областное территориальное отделение АМКУ обязало Николаевский городской совет отказаться от антиконкурентных договоренностей с Visa по организации системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте Николаева и провести конкурсный отбор на заключение соответствующего договора.

Отметим, что 1 июня 2018 года Николаевский горсовет и «Николаевэлектротранс» подписали меморандум с компанией Visa о введении электронного билета.

Ранее в мэрии случайно узнали о договоре «Николаевэлектротранса» с ПриватБанком на покупку валидаторов – ситуацией уже занялся АМКУ.

Также сообщалось, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко считает, что заявление экс-начальника управления транспорта Олега Манушевича о том, что в ноябре в электротранспорте появятся валидаторы, было «непродуманное или преждевременное». В частности он отметил, что процедура получения этих валидаторов была не совсем законной.

В январе 2019 года в Николаеве исполком утвердил новые правила для электротранспорта – оплатить проезд можно будет через валидатор.

Также как сообщалось ранее, ООО «Перший оператор мереж» было зарегистрировано в декабре прошлого года. Основной вид деятельности: деятельность в сфере права. На момент регистрации фирмы ее собственником была Валентина Мурзенко – теща Дмитрия Коссе, за смс-перепиской с которым был замечен директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

Как известно, народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявлял, что считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе. Также депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева рассказывала о куме городского головы Дмитрие Коссе, который, по слухам, занимается «раскрытием» инвестиционной привлекательности Николаева.

На сегодняшний день, собственником фирмы-претендента на внедрение электронного билета для коммунального транспорта Николаева, указывается кипрская компания “Beanfield Ltd”. В свою очередь, фирма Beanfield Ltd. была зарегистрирована в январе этого года, о чем свидетельствуют данные открытых реестров Кипра.