Кабмин выделил миллиард гривен на выплату зарплат шахтерам

В субботу, 12 октября, Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 миллиарда гривен на выплату зарплат шахтерам.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Одобренные правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Раде с просьбой рассмотреть и поддержать как можно быстрее.

«Данная сумма (1 млрд гривен) предусмотрена в проекте закона Украины О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2019 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли, который одобрило правительство. Ждем быстрых решений в парламенте», – написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook.

Отметим, что по данным Профсоюза работников угольной промышленности Украины, задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,2 миллиардов гривен.