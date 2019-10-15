В Барселоне митингующие заблокировали аэропорт после суда над сепаратистами Каталонии

В испанской Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта Эль-Прат после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров сепаратистов Каталонии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Также на странице в Twitter движение «Массовое цунами» призвало всех каталонцев присоединиться к массовой мобилизации.

«Они следуют за потоками людей в направлении аэропорта. Присоединяйтесь к нам, нас должно быть тысячи», - сказано в сообщении движения.

Напомним, Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор девяти каталонским политикам, которые были причастны к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще три человека отделались штрафами.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против – 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании признали его незаконным, а декларацию о независимости Каталонии, объявленную после референдума, аннулировали.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.