В Офисе Президента Украины заявили, что вопрос отвода войск в Золотом отложен

Заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.

Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

По его словам, отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

«Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведения, - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», - сказал он.

Также Костюк отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Напомним, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное на этот день в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями, откладывается как минимум на неделю, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.

При этом, в среду, 9 октября, ветераны АТО и ООС, а также активисты Нацкорпуса пытались прорваться в Золотое Луганской области, где должны были быть разведены войска.