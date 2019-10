«ПриватБанк» выиграл апелляцию в Лондоне по делу против Коломойского – дело будут рассматривать в Англии, а арест активов оставили в силе

Государственный «ПриватБанк» выиграл в Апелляционном суде по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска «ПриватБанка» касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

В своем решении, объявленном утром 15 октября в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу «ПриватБанка» по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что «Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 миллиардов долларов США [включая проценты - 3 миллиарда долларов США] как заявлено в исковых требованиях», и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.

Апелляционный суд постановил, что, «при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах», то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек.

Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом должным образом.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.