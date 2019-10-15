Николаевцы задолжали водоканалу более ₴100 миллионов – злостным неплательщикам могут арестовать жилье и автомобили

Николаевцы задолжали перед ГКП «Николаевводоканал» более 100 миллионов гривен, что делает невозможным своевременный расчет коммунального предприятия за потребленную электроэнергию, своевременную оплату налогов, возможность бесперебойно предоставлять услуги.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ГКП «Николаевводоканал» активизировал исковую работу и работы по ограничению услуг водоснабжения и водоотведения в отношении потребителей, которые задолжали предприятию за потребленные услуги. К должникам, которые не выполнили решение суда добровольно, применяется процедура принудительного взыскания долга через государственную исполнительную службу и частных исполнителей.

«В первую очередь для уплаты долга исполнительной службой используется принудительное взыскание денежных средств со счетов в банках, зарплат, пенсий, стипендий. При их отсутствии происходит арест ценного имущества, например, бытовой техники, мебели, ограничение права выезда за границу», – говорится в сообщении предприятия.

«На последнем этапе накладывается арест на все недвижимое (квартира, дом) и движимое имущество (транспортные средства), которые в дальнейшем будут изъяты полицией и размещены на штрафную площадку. В случае не погашения долга и судебных расходов, имущество будет реализовано через публичные электронные торги, а деньги от продажи перечислены на погашение долга перед предприятием», – добавили в водоканале.

В водоканале сообщили, что по состоянию на 15 октября услуги водоснабжения и водоотведения уже ограничены 430 абонентам.

«Обращаем внимание, что случае прекращении услуги потребитель должен оплатить всю сумму задолженности и расходы на отключение и подключение услуг, заключение договора реструктуризации возможно только в случае, когда абонент сам обращается в абонентский отдел предприятия», – отметили на предприятии.

ГКП «Николаевводоканал» настоятельно рекомендует потребителям не доводить дела до суда. В случае возникновения задолженности - обращайтесь в абонентский отдел предприятия по адресу ул. Пограничная, 161 (3 кабинет, по телефонам 0512-58-18-48, 0512-35-00-95 Водоканала и заключайте договор на поэтапное погашение долга на удобных для Вас условиях.