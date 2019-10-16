«Должно быть обращение от городского совета», - нардеп Пасечный ответил Сенкевичу, почему проекты Николаева не включены в Госбюджет-2020

Народный депутат Украины Александр Пасечный, представляющий в Верховной Раде Николаев, заявил, что запросов от Николаевского городского совета с предложениями включить городские проекты в Государственный бюджет на 2020 год, пока нет.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее Александр Сенкевич у себя на странице в Facebook сообщил, что Николаев пока никак не представлен в Госбюджете на 2020 год. Позже, рассказывая о встрече с нардепами, мэр заявил, что обсудил с нардепами проекты, которые должны сформировать в один список.

По словам Пасечного, никаких запросов о проектах к нему не поступало, кроме обращения по передаче стадиона в Парке Победы.

— Бюджет страны готовится с 1 января 2019 года. Все предложения по бюджету готовились заранее, еще, когда я не был народным депутатом. Я поднимал вопрос и по мосту, и не только. По остальным вопросам должно быть обращение от городского совета к нам, народным депутатам. Обращения пока никакого не было. Был разговор, пока ко мне лично, как к народному депутату обращения не было. Было обращение по передаче стадиону. (…) По остальному пока запросов нет, - сказал Пасечный.

Он также рассказал о проекте реконструкции Варваровского моста, без которого из бюджета нельзя будет получить финансирование.

— На Варваровский мост нет проекта, нет суммы, которую нужно просить в бюджете по разным программам. Должна быть сумма и потом для этой суммы надо искать в бюджете возможности. Поскольку нет суммы, городской бюджет выделил деньги на проектирование, - отметил Пасечный.

Нардеп добавил, что средства на ремонт моста нужно будет просить у Государственного фонда регионального развития, который предполагает софинансирование из местного бюджета.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял, чтохочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Помимо этого, ранее Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах запланировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

В частности, он планировал встретиться с нардепами после праздников, которые были летом. И в итоге, 22 сентября позвал народных депутатов, избранных на николаевских округах, публично обсудить, каким образом они могут помочь городу.