Департамент ЖКХ заплатит «ЭЛУ Автодорог» 3,5 миллиона гривен за два месяца содержания николаевских мостов

Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» признано победителем в тендере по содержанию Южнобугского и Ингульского мостов, Аляудской переправы и причала на Каботажном моле на два месяца.

Об этом свидетельствуют данные на сайте публичных закупок «Prozorro».

Департамент ЖКХ Николаева 26 сентября после двух неудачных попыток провести тендер на основании переговорной процедуры заключил договор на содержание четырех мостов до 2 декабря 2019 года с «ЭЛУ Автодорог». Отмечается, что до этого обе процедуры не состоялись из-за отсутствия достаточного количества участников - на тендер подавалось только «ЭЛУ Автодорог».

Предприятие за выполненные работы получит 3 миллиона 535 тысяча гривен.

Напомним, что аналогичный договор ДЖКХ заключил с «ЭЛУ Автодорог» 26 апреля 2019 года на сумму 9 миллионов 699 тысяч 485 гривен. Предоставить услугу подрядчик должен до 31 августа 2019 года.