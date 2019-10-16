Закупка оборудования и стройматериалов: Главврач николаевского онкодиспансера о том, на каком этапе ремонт радиологического корпуса

Для ремонта радиологического корпуса в Николаевском областном радиологическом диспансере закупают необходимые материалы и оборудование.

Об этом сообщил главврач Максим Безносенко в ходе комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма, сообщает «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаевском областной онкологическом диспансере отремонтируют радиологический корпус за 73 миллиона гривен.

Обсуждая ремонт в онкодиспансере, заместитель руководителя управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации Денис Белосвет рассказал, что оборудование уже заказано. В то же время сам корпус уже оградили.

— Приобретение дорогостоящего оборудования уже заказано. Ремонтные работы уже начали подготовительные, уже начинают ремонт помещения, где будет располагаться основной аппарат. Сейчас на объекте они начинают отгораживаться, отделяться от корпуса (…) и приступают к работам, - сказал Белосвет.

При этом, стройматериалы подрядчик закупает за свой счет.

— Они закупают уже стройматериал, там специфический стройматериал для отделки этого помещения. Они сейчас уже приобретают и ждут, когда мы уже аванс дадим. На честное слово они уже приобретают, - добавил Белосвет.

В то же время Максим Безносенко отметил, что оборудование доставят из Чехии, а с поставщиком договорились ускорить процесс доставки. Первым этапом ремонта будут работы в части здания, где установят аппарат «Terabalt». Пациентов, тем временем, переселили в хирургический стационар.

— Мы разбили ремонт на несколько этапов. На первом этапе ремонтируется та часть здания, в которой будет установлен новый аппарат, который состоит из гамма-терапевтической установки «Terabalt» и компьютерного томографа. Это уже отгорождено и уже производится там демонтаж полов, стен. Также отгорождены палаты. Больных мы перевели в хирургический стационар и сделали так, чтобы работающий гамма-терапевтический аппарат «Terabalt» не останавливался и больные получали лечение, - сказал Безносенко.

В свою очередь, депутаты возмутились тем, что тендер на ремонт радиологического корпуса выиграла фирма «Антаре-Буд», которая, по словам Максима Невенчанного, затянула ремонт в травмпункте БСМП. При этом, стоит отметить, что, согласно договору на ремонт травмпункта, работы должны закончиться в декабре 2019 года.

Отметим, на 2019 год запланированы работы на сумму 73 миллиона 55 тысяч 830 гривен – финансирование ГФРР, плюс 8 миллионов 200 тысяч – областной бюджет. Партнером проекта выступает руководитель фирмы ООО «Урбан Констракт» Евгений Парулава – проектант Соборной площади, который готовил проектно-сметную документацию по данному проекту.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины решило не финансировать со средств Государственного фонда реконструкции и развития ремонт гематологического корпуса Николаевской областной клинической больницы.