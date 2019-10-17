Николаевская ТЭЦ заплатит 2,5 миллиона гривен за анализ вариантов реконструкции под разное топливо

фото: Википедия ЗАО «Николаевская ТЭЦ» 9 октября по результатам тендера заказало ЗАО «Техэнерго» проектирование на 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», информируют «Наші гроші».

В этом году разработают проектно-сметную документацию на стадии «Технико-экономическое обоснование» для реконструкции государственной «Николаевской ТЭЦ». В частности выполнят работы по анализу и обеспечению топливом, оценке использования элементов оборудования новейших технологий, повышения КПД объекта реконструкции, оценке целесообразности внедрения сжигания различных видов топлива, в частности, рассмотрения трех сценариев реконструкции – использование природного газа, природного угля или иного вида топлива. Кроме того, подрядчик должен оценить изменения электрической и тепловой мощности с учетом по меньшей мере десятилетнего прогноза развития системы передачи распределения электрической энергии, оценить окупаемость проекта реконструкции и составить план-график реализации проекта, а также финансовый план.

Цена нынешней сделки на треть ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,6 миллиона гривен.

Львовское ЗАО «Техэнерго» принадлежит директору Владимиру Джало, Владимиру Борисюку и Юрию Флаку. С 2008 года оно получило подрядов на 880, 03 миллионов гривен.

Единственным конкурентом было СО «Теплоэлектропроект» ПАО «Донбассэнерго», которое на четверть принадлежит государству, а на 60% - ЗАО «Энергоинвест Холдинг». Бенефициаром «Энергоинвест-Холдинг» ранее числился донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк, хотя настоящим хозяином «Донбассэнерго» называли сына экс-президента Александра Януковича. В 2016 году бенефициарами «Энергоинвест-Холдинг» стали американец Роберт Бенш и грек Андреас Церне. Последний известный как выходец из Украины Андрей Черный, в прошлом он занимался продажей украинского угля за границу. Участники рынка утверждают, что Андрей Черный не мог самостоятельно приобрести «Донбассэнерго».

Напомним, предприятие НАЭК «Энергоатом» профинансирует строительство береговых частей мостового перехода НЖМ-56 и обеспечение безопасности эксплуатации мостового перехода НЖМ-56 через Южный Буг между селом Богдановка Доманевского района и пгт Константиновка Арбузинского района Николаевской области.