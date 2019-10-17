Николаевское гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона

В среду, 16 октября, управление образования Николаевского городского совета объявило торги на организацию питания в учебных заведениях города на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Сумма торгов за «услуги столовых» составляет 93 миллиона 575 тысяч 83 гривны. Размер минимального шага уменьшения сумму составил 93 тысячи 575 гривен.

Согласно тендерной документации, организовать питание нужно в 125 учебных заведениях Николаева. Речь идет и о детских садах, и о школах. Также предприятия должны предоставить полную калькуляцию с учетом всех расходов. Период поставки: с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года. Аукцион начнется 23 декабря 2019 года.

Также, в дополнении к тендерной документации отмечается, что участники торгов при расчете предложений и стоимости одного ребенко-день, стоимость продуктов питания должна составлять не менее 60% от всей стоимости, а все остальные производственные расходы - не более 40% от всей стоимости. Участник должен предположить, что калорийность ребенко-дня из расчета на 1 гривну стоимости питания должна составлять не менее 18,1 кКал.

Напомним, что в прошлом году гороно объявляло аналогичной тендер на предоставление услуг столовой на сумму 85 миллионов 94 тысячи 432 гривны 13 копеек без НДС. Победителем тогда признали Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях, которое согласилось выполнить соответствующую услугу за 82 миллиона 815 тысяч гривен.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляет менее одного процента.

14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности директору КОПа Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства. 24 мая Новоторова опять отстранили с должности директора.

После скандала Глеб Новоторов дал интервью изданию «Преступности.НЕТ» в котором утверждал, что ситуация с поставками маргарина вместо масла является «наигранной» и направлена на то, чтобы «выжить» его с предприятия. В то же время руководители компаний ООО «Прод-Юг», ООО «Айскомпани» и ООО «Сонед», с которыми и.о. директора КОПа Леонид Мурашов разорвал контракты, также в интервью "Преступности.НЕТ" заявляют о том, что ситуация специально разыграна КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место. В свою очередь, секретарь городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против экс-директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, назвав его «клещом» и заявив, что он «слил» предприятие.