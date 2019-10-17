Департамент ЖКХ Николаева объявил тендер на капремонт сквера имени Коренюгина за 10 миллионов гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина, который расположен возле здания Ингульской районной администрации.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок «Prozorro».

Ожидаемая стоимость работ 10 миллионов 129 тысяч 129 гривен. Аукцион должен состоятся 1 ноября текущего года. Выполнить работы подрядчик должен будет до 11 декабря 2020.

Cогласно тендерной документации подрядчик должен будет снести сухие и аварийные деревья, выкорчевать пни, демонтировать асфальт и бордюры, уложить новый асфальт, установить ограждение с калиткой и воротами. Помимо этого подрядчик обязан обустроить новые газоны и покрытие площадок, высадить новые зеленые насаждения и деревья, смонтировать систему водоснабжения для их полива, установить уличное освещение, лавочки и урны. Также установить мини-футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольный стенд и сетки для игры в волейбол, баскетбол и футбол, кроме этого на территории сквера разместят теннисный стол, спортивный комплекс Интератлетика с двумя наклонными скамьями, спортивный комплекс Интератлетика Воркаут, брусья и обустроить место для велопарковки.

Концепция реконструкции сквера.

Напомним, ранее сообщалось, что открыть реконструированный сквер планировали к 230-летию Николаева. На презентации концепции реконструкции Александр Сенкевич заявлял, что деньги на проект уже выделены. Однако, как видим запланированное не удалось.