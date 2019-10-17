В Николаеве вандал повредил на Соборной площади форсунку фонтана - горожан просят в таких случаях вызывать полицию

Во вторник вечером, 15 октября, неизвестный мужчина повредил форсунку струйного фонтана и разбросал антипарковочные столбики на реконструированной Соборной площади.

Об этом сообщается на странице Николаевского горсовета в Facebook.

Инцидент произошел где-то в 21:00 - 22:00 часов вечера, он попал на камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». При этом отмечается, что из-за того, что реконструкция площади еще не установлена и она до сих пор не освещается «распознать личность дикаря пока не удалось».

При этом, в мэрии возмущены, что прохожие, которые находились в этот момент рядом не вызвали полицию, чтобы предотвратить порчу имущества.

«Ежедневно в нашем городе фиксируют факты порчи скамеек и урн для мусора, разрушения новеньких остановок общественного транспорта или других объектов благоустройства. «Выростают ноги» у зеленых насаждений, которые радовали глаз в благоустроенных скверах и парках. Дошла очередь и до обновленной Соборной площади. Бессмысленное уничтожение имущества общины превратилось в настоящую эпидемию», - говорится в сообщении.

В частности, николаевцев просят не оставлять вандализм безнаказанным, и если кто-то стал свидетелем подобной ситуации, то обязательно вызвать полицию.

Напомним, как 18 сентября, в Николаеве на Соборной площади прорвало водопровод - рабочие говорят, что кто-то повредил водомер.

Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. 10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования запустили лишь в октябре.

Также, директор фирмы «БВК «Пик Строй», которая выполняла работы по реконструкции, Марина Лозовенко сообщала, что горсовет должен выделить оставшиеся ₴12 миллионов.

Стоит отметить, что случаи вандализма в Николаеве случаются с завидной регулярностью. Чаще всего вандалы разбивают стекла новых остановок или ломают фонари.