Президент Зеленский поручил Кабмину подписать закон о моратории на проверки ФЛП и подписал закон о кассовых аппаратах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины подготовить законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через интернет и проведение разъяснений о порядке применения таких процедур.

Отмечается, что президент подписал указ № 761/2019 «О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей», который направлен на улучшение условий для развития предпринимательства, осуществляемый физическими лицами предпринимательской деятельности.

Согласно документу, Кабмин также должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса. И в двухнедельный срок с участием Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Рады законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Кроме того, с 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Также сообщается, что Владимир Зеленский подписал изменения в закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (проект 1053-1) и об изменениях в Налоговый кодекс Украины «о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» (проект №1073).

Согласно принятому Радой закону (проект 1053-1), с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе. Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.

В то же время обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

Программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций.

В принятом 20 сентября Верховной радой законе (проект №1073) предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Согласно закону, на кэшбэк можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет 850 гривен.

Как заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек. Если же покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года.