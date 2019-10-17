В проект Госбюджета-2020 депутаты подали 2,3 тысячи правок, - глава «бюджетного» Комитета Верховной Рады

В проект Государственного бюджета на 2020 год депутаты подали 2,3 тысячи поправок.

Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов (фракция «Слуга народа»), информирует УНИАН.

На вопрос о количестве поданных депутатами поправок, Аристов сообщил, что их 2,3 тысячи. Он добавил, что большую часть поправок комитет рассматривал в течении недели. Говоря о законопроекте, Аристов отметил, что «доходная часть увеличена на 18 миллиардов».

«И эти 18 миллиардов предложено распределить их, в основном, на социальный сектор», - добавил Аристов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Пасечный, представляющий в Верховной Раде Николаев, заявил, что запросов от Николаевского городского совета с предложениями включить городские проекты в Государственный бюджет на 2020 год, пока нет.