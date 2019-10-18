ЕБРР ожидает масштабного объема инвестиций для Украины в этом году

Европейский банк реконструкции и развития за десять месяцев 2019 года инвестировал в экономику Украины свыше 1 миллиарда евро и ожидает рекордного объема инвестиций по итогам года.

Как говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН, на встрече с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил, что в 2019 году Украина, скорее всего, станет главным направлением инвестиций.

«Мы обещали сделать больше в странах нашего присутствия в предстоящие годы, и Украина символизирует это: больше инвестиций, больше проектов и больше влияния», - сказал он.

Оксана Маркарова, в свою очередь, отметила, что результаты деятельности ЕБРР в Украине в этом году представляют прочную основу для будущего партнерства.

Напомним, 12 сентября, в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро, который предусматривает закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.