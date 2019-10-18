Президент Зеленский подписал закон о перераспределении 1,17 миллиарда гривен на содержание дорог госзначения

иллюстрация Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2019» № 149-их, который Верховная Рада приняла 2 октября 2019.

Об этом сообщается в пресс-службе Президента.

«Целью документа является обеспечение эффективного использования предусмотренных в Государственном бюджете Украины на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог», - сказано на сайте.

В частности, согласно закону, в пределах расходов государственного дорожного фонда путем их перераспределения увеличивается финансирование программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» на 1,17 миллиарда гривен.

Напомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.