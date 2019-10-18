Мининфраструктуры объявило конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия»

Министерство инфраструктуры объявляет о проведении концессионного конкурса по передаче в концессию имущества «Стивидорная компания «Ольвия».

Об этом сообщается на сайте министерства.

Объектом концессии является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в специализированном морском порту «Ольвия» и включает имущество ГП «СК «Ольвия» и имущество ГП «АМПУ» согласно определенным концессиедателем перечнем, а также объекты, которые имеют быть специально созданы (построены) в соответствии с условиями концессионного договора.

Перечень имущества ГП «СК Ольвия» и имущества ГП «АМПУ», подлежащего передаче в концессию, и конкурсная документация доступны по ссылке: https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii- u-portu-olviya.html

Концессия по результатам конкурса предоставляется на 35 лет.

Порядок подачи заявок на участие в концессионном конкурсе и конкурсных предложений определен в инструкции для претендентов, размещенной на официальном веб-сайте https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html

Окончание срока подачи заявок и конкурсных предложений в конкурсную комиссию - 16 декабря 2019 года.

После завершения периода внесении изменений в конкурсных предложений конкурсная комиссия проведет оценку финансовых предложений участников конкурса (с 20 до 30 января 2020 года). Ожидается, что решение Мининфраструктуры об определении победителя концессионного конкурса будет принято в первой половине февраля 2020 (в зависимости от количества и качества представленных предложений).

После принятия решения об определении победителя концессионного конкурса и опубликования результатов Мининфраструктуры перейдет к переговорам и подписанию договора с победителем конкурса (заключение договора должно состояться в начале мая 2020 года).

Ранее сообщалось, что заинтересованность в концессионных проектах портов «Ольвия» и «Херсон» проявили 46 украинских и иностранных компаний.

Реализация проекта в специализированном морском порту «Ольвия» предусматривает передачу концессионеру на определенный срок целостного имущественного комплекса. Проект будет содействовать привлечению инвестиций в размере 17,3 млрд. грн. и увеличению поступлений в бюджеты разных уровней до 58 млрд. грн. за весь период действия договора концессии, в том числе поступлений от концессионных платежей в размере 19,5 млрд. грн.

Концессионер должен обеспечить: - уровень минимальных начальных инвестиций в объект концессии – 1,56 миллиардов гривен.;

- создание универсального перегрузочного комплекса проектной мощностью в 2 миллиона тонн зерновых грузов в год - в течение первых 3,5 года;

- восстановление и поддержку существующего оборудования и портовых сооружений в состоянии, которое дает возможность его целевого использования;

- дополнительные инвестиции в другие объекты;

- возврат объекта концессии в том состоянии, которое позволит его дальнейшую нормальную эксплуатацию.

Напомним, что ранее в АМПУ обсуждали с фирмой из Катара вопрос концессии николаевского порта «Ольвия».

В августе 2018 года в Николаеве в городском совете и в облгосадминистрации состоялась презентация технико-экономического обоснования концессии государственного предприятия «Стивидорная компания Ольвия». В министерстве инфраструктуры на данный момент точно называют размер инвестиции в 2,5 миллиона долларов США, которые планируется направить на обустройство нового железнодорожного проезда в порт.

Позже Кабинет министров Украины передал николаевскую «Стивидорную компанию Ольвия» (бывший спецпорт «Октябрьск») из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу государственного концерна «Укороборонпром».

9 сентября 2019 года, депутаты на сессии Николаевского горсовета решили обратиться к Кабинету министров Украины и Президенту Украины с просьбой передать в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса СК «Ольвия».