АМПУ через суд хочет разорвать сервитуты стивидорами в порту Николаев – иначе им грозит штраф на ₴28 миллионов

Хозяйственный суд Николаевской области начал рассмотрение дел по искам Администрации морских портов Украины о прекращении договоров сервитутов между АМПУ и отдельными стивидорными компаниями в морском порту Николаев, которые нарушают антимонопольное законодательство. По предварительным расчетам сумма штрафа, который может быть наложен на госпредприятие, может составить 28 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.

В АМПУ напомнили, что семь компаний в Николаевском морском порту в течение последних четырех лет отказываются заключать соответствующие договора о предоставлении специализированной услуги и продолжают по договорам сервитутов платить за те же услуги значительно меньшую цену, чем их конкуренты.

«Настаивание стивидорных компаний на продолжении отношений на существующих условиях нарушает права и интересы АМПУ на осуществление законной хозяйственной деятельности и побуждает к совершению нарушения, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 10% от годового дохода предприятия (до 28 млн грн). Многомиллионный штраф негативно повлияет на деятельность Администрации морских портов Украины и реализацию проектов по развитию портовой инфраструктуры», – отметили в АМПУ.

Напомним, как глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс сказал, что поддерживает идею выплаты части дохода Николаевского морского порта в бюджет Николаева, однако на законодательном уровне это должно быть урегулировано.

А ранее в Госаудитслужбе заявили, что Николаевский морской торговый порт стал убыточным, существующим только за счет аренды. Фактически государственное предприятие превратилось в арендную компанию, передав все производственные мощности в аренду частным стивидорным компаниям.