«Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности почти на 20%

В ноябре «Нафтогаз Украины» повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 5861 — 6463 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на октябрь, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

В «Нафтогазе» пояснили, что такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ.

«Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину», – говорится в сообщении.

Напомним, как министр энергетики заявил, что Украина может купить природный газ у России.