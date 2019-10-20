Проект корвета для ВМС Украины, который строится в Николаеве, нуждается в обновлении, – разработчик

Военно-морский украинский корабельный «долгострой» – проект корвета 58250 «Владимир Великий» для Военно-морских сил Украины требует обновления и корректировки.

Об этом заявил главный конструктор государственного предприятия «Опытно-проектний центр судостроения» Сергей Кривко, передает Ukrainian Military Pages.

По его словам, работы по корректировке проекта займут минимум шесть месяцев времени.

– Главной причиной является то, что некоторые иностранные соисполнители за последние годы нефинансирования отказались от него, а некоторые отечественные поставщики систем и составляющих уже не в состоянии выполнить заказ, или даже просто перестали существовать... в том числе и из-за оккупации Крыма и Донбасса также, – рассказал Кривко.

Напомним, в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта, в 2011 году на мощностях ЧСЗ (теперь Николаевская верфь СМГ), входящего в «Смарт-холдинг» олигарха Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета «Владимир Великий». Первый корвет на ЧСЗ заложил еще беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в мае 2011 года. Передача головного корабля заказчику, согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Однако, с тех пор из-за отсутствия необходимого финансирования программы ни один корабль так и не был построен. В начале ноября 2014 года корвет был, мягко говоря, в разобранном состоянии.

Как известно, в сентябре 2017 года на ПАО «Черноморский судостроительный завод» не допустили ревизоров управления Южного офиса Госаудитслужбы Украины для проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧСЗ в рамках реализации госпрограммы «Корвет» с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года, поскольку за указанный период компания не получала денег по этой программе. В 2018 году сообщалось, что финансирование в размере 1 миллиарда 361 миллиона гривен, заявленное тогда на строительство нового корвета для ВМС, отсутствует.

В июле 2019 года министр обороны предложил Зеленскому, чтобы строительство корвета забрали у завода Новинского и отдали на «Николаевский судостроительный завод».

А в октябре Генпрокуратура заявила, что при строительстве корветов для нужд ВМС Украины из-за злоупотреблений чиновников Министерства обороны потеряли 84,5 миллиона гривен.