Коломойский подтвердил, что Николаевский аэропорт и «МАУ» ведут переговоры о запуске авиарейса в Киев

Игорь Коломойский Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что на данный момент ведутся переговоры о запуске авиакомпанией «МАУ», к которой он имеет отношение, рейса «Николаев - Киев».

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в субботу, 19 октября, после баскетбольного матча между клубами «Николаев» и «Днепр».

– Я слышал, что был (разговор о запуске авиарейса, – ПН). Ну там что-то планируется. Сейчас просто не сезон, сезон закончился. Вроде планировали что-то открывать. Рейсы «Николаев - Киев», насколько я слышал, – отметил бизнесмен.

На вопрос о возможности полетов авиакомпанией «МАУ» из Николаева в другие города кроме Киева, олигарх ответил, что в Украине авиационная модель основывается на Киеве.

– У нас такая авиационная модель в стране, что все через Киев. Киев – это хаб. Все летят в Киев, а потом все разъезжаются дальше, – отметил он.

При этом Коломойский ответил, что разговаривал с директором аэропорта Федором Барной. Но на вопрос о предмете разговора ответил: «Я же не занимаюсь авиацией. Я имею отношение (к МАУ, – ПН), но это же не означает, что я с утра и до вечера там…».

А на вопрос как ему аэропорт Николаева, бизнесмен ответил: «Прекрасно».

Напомним, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отметил, что рассчитывает, что предприятие успешно пройдет аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.

Как известно, по словам самого Коломойского, он владеет 25% акций «МАУ».