Департамент ЖКХ Николаева объявил тендер на зимнее содержание дорог в 2020 году за 19,5 миллионов гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 18 октября объявил тендер на зимнее содержание улично-путевых сетей в городе.

Об свидетельствуют данные опубликованные на сайте публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость работ - 19 миллионов 535 тысяч 500 гривен. Аукцион начнется 24 декабря. Срок выполнения работ до 24 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет проводить механизированную очистку 435, 499 километров дорог от снега, противогололедную обработку дорог на площади 2 355 086 м2, вывоз снега, а также буксировку транспорта при необходимости.

Услуги предоставляются круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Работы выполняются в условиях интенсивного дорожного движения транспортных средств. Специализированная техника должна быть оборудована системой GPS. Очистка проезжей части должна начинаться не позднее чем через 30 минут после начала снегопада. Профилактическую обработку дорожного покрытия осуществлять за час-два до возникновения гололеда (прогнозируемого предупредительными метеосводками). Обработку противогололедными материалами заканчивать не позднее чем через 1 - 1,5 часа после начала образования скользкости покрытия.

Напомним, что 22 января 2019 года департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с КП «ЭЛУ Автодорог» на зимнее содержание улично-путевых сетей в городеза 4 миллиона гривен.