Жители Николаевщины оплатили в местные бюджеты более ₴237 миллионов налога на землю, транспорт и недвижимость

Жители Николаевской области за 9 месяцев 2019 года оплатили в местные бюджеты 237,3 миллиона гривен налога на землю, транспорт и недвижимое имущество.

Об этом стало известно в ходе брифинга в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

По словам начальника управления налогов и сборов с физических лиц Людмилы Гетманец, органы ГНС установили, что в Николаевской области 427 759 владельцев земельных участков, при этом 206 045 из них относятся к льготной категории, поэтому только 221 714 граждан должны платить земельный налог в местные бюджеты. Им направили 277,3 тысяч налоговых уведомлений-решений и начислили 188,9 миллиона гривен налога.

С начала 2019 ГУ ГНС в Николаевской области направило налогоплательщикам 43,6 тысяч налоговых уведомлений-решений и начислило 40 миллионов гривен налога на недвижимое имущество. Оно оплачивается физлицами, площадь объектов которыми они владеют превышает 60 квадратных метров для квартиры, 120 для дома и 180 для различных типов объектов. При этом, если общая площадь объекта жилой недвижимости квартиры более 300 квадратных метров, а дома - более 500 квадратных метров, сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен ежегодно. В 2018 году служба направила 58 уведомлений по таким объектам.

Также в Николаевской области в 2019 году отобрано около 100 плательщиков - физических лиц - владельцев элитных автомобилей. Им направили 112 налоговых уведомлений-решений и начислили 1,9 миллиона гривен налога.

В службе отмечают, что налогоплательщики имеют право в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства для проведения сверки данных относительно объектов жилой и/или нежилой недвижимости, размера общей площади объектов недвижимости, площади земельного участка, права на пользование льготой по уплате налога, размера ставки налога, начисленной суммы налога.

Если между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов выявят расхождения, в частности документов на право собственности, пользования льготой, контролирующий орган произведет перерасчет суммы налога и направит ему новое налоговое уведомление-решение.

Также Гетманец подчеркнула, что в случае изменения налогового адреса, физическое лицо в течение месяца со дня возникновения таких изменений должно сообщить контролирующему органу по своему налоговому адресу путем подачи соответствующего заявления по форме 5-ДР.

- Главное управление ГНС в Николаевской области выражает благодарность налогоплательщикам за понимание и ответственное отношение к выполнению своего конституционного долга по уплате налогов и сборов в бюджет. Ведь, благодаря плодотворному сотрудничеству с налогоплательщиками, а также органами местного самоуправления, в январе - сентябре 2019 в бюджет Николаевской области обеспечено поступлений по плате за землю с физических лиц в сумме 211,9 миллиона гривен, транспортного налога с физических лиц в сумме 2 миллиона гривен, а также налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в сумме 23,4 миллиона гривен, - отметила начальник управления налогов и сборов с физических лиц.

Ранее сообщалось, что за пять месяц в бюджет Николаевщины поступило более ₴37,5 миллионов платы за землю и налога на недвижимое имущество.