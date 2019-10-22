Маленькой девочке из Николаева нужна срочная помощь в сборе денег на лечение

Маленькая жительница Николаева, 11-летняя Елена Огирь нуждается в помощи в сборе денег на лечение.

Об этом сообщают друзья семьи девочки.

Девочке поставили диагноз: АNCA- ассоциативный васкулит, гломерулонефрит. Болезнь характеризуется поражением мелких кровеносных сосудов, быстро прогрессирует и сопровождается быстро нарастающей почечной недостаточностью.

Она находится в Киевском Охматдете и нуждается в срочной пересадке почек и стабилизации ухудшающегося состояния. Много времени было потеряно из-за того, что не могли поставить верный диагноз.

Уже на этой неделе Лена уезжает в Беларусь на обследование и дальнейшее лечение. Необходимо срочно собрать 4 тысячи евро.

Реквизиты для помощи:

Карта мамы: 5168742237065820 - Огирь Любовь Валентиновна

Телефон: 0964025727