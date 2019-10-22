В Николаеве пройдёт благотворительная ярмарка для помощи 17-летней матери-одиночке

В Николаеве в воскресенье, 27 октября, с 12:00 до 19:00 в районе Каштанового сквера пройдёт ярмарка в помощь семье Елены Амбросиенко.
Об этом сообщает волонтер Елена Бондаренко.
Как известно, 17-летней Лене Амбросиенко из Веселиновского района Николаевской области, оставшейся без родителей, требуется финансовая помощь для покупки комнаты в общежитии – девочка стоит на учете по получению жилья, однако ждать жиплощадь она может на протяжении нескольких лет.
В ярмарке будут участвовать мастера и мастерицы Николаева. Уличные игры будут проводить ОО «Молодь України» во главе с Евгением Корольковым. Также примет участие команда весёлых клоунов с Анной Бершадской и будет спортивный блок Workout - выступление мощнейших парней под руководством Константина Шаповала, а также спортивный конкурс от спонсоров Сети фитнес-клубов GYM STYLE.
Также будет небольшой музыкальный блок с учениками Татьяны Орловой, педагога музыкального лицея. И много чего интересного.
«Но самое важное, что нам не всё равно, что происходит с детьми которые выходят из интерната. И верим, что сможем помочь маленькой семье остаться вместе. Для этого я открыла карточку в ПриватБанке со статусом благотворительная и веду на нее сбор. На сегодняшний день собрано 36 тысяч 76 грн, 500 евро и 350$. Слава Богу. Пусть сирот будет меньше, а счастливых семей больше», - написала волонтёр.