В Николаеве пройдёт благотворительная ярмарка для помощи 17-летней матери-одиночке

В Николаеве в воскресенье, 27 октября, с 12:00 до 19:00 в районе Каштанового сквера пройдёт ярмарка в помощь семье Елены Амбросиенко.

Об этом сообщает волонтер Елена Бондаренко.

Как известно, 17-летней Лене Амбросиенко из Веселиновского района Николаевской области, оставшейся без родителей, требуется финансовая помощь для покупки комнаты в общежитии – девочка стоит на учете по получению жилья, однако ждать жиплощадь она может на протяжении нескольких лет.

В ярмарке будут участвовать мастера и мастерицы Николаева. Уличные игры будут проводить ОО «Молодь України» во главе с Евгением Корольковым. Также примет участие команда весёлых клоунов с Анной Бершадской и будет спортивный блок Workout - выступление мощнейших парней под руководством Константина Шаповала, а также спортивный конкурс от спонсоров Сети фитнес-клубов GYM STYLE.