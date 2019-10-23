Девочке из Николаева нужно успеть собрать деньги на пересадку костного мозга до января 2020 года

11-летняя жительница Николаева Вика, которой поставили диагноз острый B-клеточный лимфобластный лейкоз, нуждается в помощи.

Об этом сообщают родные девочки.

До января 2020 года её семье нужно собрать 150 тысяч долларов на лечение в клинике «Центр онкологии, гематологии и иммунологии» (респ. Беларусь).

«Викуля росла здоровым активным ребенком. Спортсменка, талантливый музыкант, отличница в гимназии, рукодельница... Множество планов и целей. Викуля по-взрослому серьезно относилась к каждому своему увлечению. Смело преодолевала трудности, ничего не боялась. Ее жизнь была насыщенна событиями: соревнования, конкурсы, благотворительные мероприятия, участием в которых Викуля помогала другим деткам собрать деньги на лечение...»

«В конце августа все изменилось...Началось все с повышения температуры и слабости в организме. Температуру сбили, но она через сутки вернулась. После проведения общего анализа крови, доченьку госпитализировали в Николаевскую областную больницу в отделение гематологии. Вскоре поставили точный диагноз: острый B-клеточный лимфобластный лейкоз. Провели несколько блоков химиотерапии и костномозговых пункций. Образцы костного мозга отправили в Киевский Охматдет»

«Результат, который мы получили нас ужаснул. К диагнозу добавилась приставка "билинейный". При таком типе лейкоза ремиссию возможно сохранить исключительно прибегнув к трансплантации костного мозга. Ранее нам проводили типирование крови. К сожалению, никто из родственников быть донором не может. Поэтому единственное спасение - это пересадка за рубежом. Разослав выписки и справки в несколько клиник с огромным опытом проведения ТКМ и хорошей статистикой, мы дождались ответа от белорусской клиники. Они готовы принять Викулю. Но стоимость лечения катастрофически большая! 150 000$!»

«Мы простая украинская семья. Для нас такая сумма неподъемна. Поэтому мы вынуждены обращаться к людям, умоляя о помощи! Доченька - это самое дорогое, что у нас есть! Прошу, умоляю, помогите спасти жизнь моей кровиночке, моей Викуле! Любая сумма очень важна, жизненно важна для нас! С огромной надеждой и верой в вашу доброту и отзывчивость, мама Викули, Татьяна», - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Пополнение в отделении АТ КБ «ПриватБанк»

Номер карты: 516 875 735 809 139 7 - Зубкова Т. Ю.

Для пополнения в других украинских банках:

Получатель: Зубкова Т. Ю.

Счёт: 26208877742437

IBAN: UA493052990000026208877742437

Банк получателя: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

ЕГРПОУ получателя: 3146024343

Назначение платежа: ЗУБКОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА, Р/с: 5168757358091397 Телефон: 0956801990 (мама Татьяна)